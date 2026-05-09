出張帰りの新幹線で、30代の会社員Aさんは手元の自由席券を見てため息をつきました。ホームには人があふれており、自由席車両は足の踏み場もないほどの超満員で、デッキに立つことすらつらい状態でした。【漫画】新幹線の指定席、めっちゃ他人が座ってる…「ここ私の席なんですけど」その後どうなった？ふと隣の指定席車両をのぞくと、いくつかの空席が目に飛び込んできました。「どうせ空いているんだ。予約した客が来たらどけば