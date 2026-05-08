安佐南区の路上で液体をかけられ、特殊詐欺の受け子として現金をだまし取った疑いで逮捕された男が別の詐欺容疑で再逮捕されました。 大阪市西成区の容疑者の男（６９）は先月２日、南区の商業施設で投資会社の担当者になりすまし、女性から現金４００万円をだまし取った疑いが持たれています。 警察の調べに対し「覚えていない」と容疑を否認しています。 容疑者の男は先月１６日に、安佐南区の路上で顔に液体をかけられる