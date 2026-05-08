自転車の交通違反に対する青切符制度が始まってから1カ月がたちましたが、この制度を悪用した詐欺行為が相次いでいます。警察官をかたる人物が自転車に乗っている人に「手信号しなかったから違反」「今すぐ支払った方がよい」などと脅し、金銭をだまし取るというもので、警察庁は「警察官はその場で反則金を徴収しない」「すぐに支払ってはいけない」などと注意を呼び掛けています。【要注意】これが、車の運転時に「道交法」違