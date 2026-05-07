皆さんは、詐欺に遭遇した経験はありますか。「自分は大丈夫」と思っている人ほど、落とし穴に気づきにくいものなのです。今回は、筆者の友人S美の息子に起きた、大学生活の中でのリアルなトラブルと、そこから得た教訓についてのエピソードをご紹介します。 新生活を迎えた息子 S美は50代の主婦で、今年大学に進学した息子R平の母親です。R平は昔から家族思いで穏やかな性格をしており、周囲からも信頼されるタイ