スプレー芸で人気のスカチャン・ヤジマリーが３日、ＹｏｕＴｕｂｅで「スプレー詐欺にあった」と無念の報告を行った。スプレー缶を腰につけてシューっとやる芸で人気のヤジマリーは、スプレー代だけで月６〜８万円かかっているといい、心配した相方のみやが「こんなサイトを見つけた」といってＵＲＬを送ってきたという。ヤジマリーがそのサイトをクリックすると、いつも使っている８００円から１０００円するコールドスプレ