ウクライナ軍が４キロ離れたロシア軍２人を射殺し、最長距離狙撃記録を更新した。

１６日のウクライナ現地メディアなどによると、１４日、あるウクライナの狙撃手がウクライナ東部ポクロフスク−ミルノフラド防御線でロシア軍２人を射殺した。この狙撃手が誰かは伝えられていない。

このウクライナ狙撃手は対物狙撃小銃「スナイペックス・アリゲーター」を使用したという。目標物を照準する時はドローンと人工知能（ＡＩ）を利用した。身を隠していたロシア兵士はドローン偵察装備で確認され、標的になった。

狙撃が行われた場所はポクロフスク−ミルノフラド防御線で、ロシアは防御ラインを突破するためこの地域に約１１万人の兵力を投入したが、ウクライナ軍によると現在まで防御ラインは維持されているという。

ウクライナが開発したスナイペックス・アリゲーターは有効射程距離が２キロだが、最大射程距離は７キロにのぼる。銃の長さは２メートルで、軽装甲車両を破壊する貫通力を持つ。

過去の歴代最長距離狙撃記録もウクライナの狙撃手によるものだった。２０２３年１１月にウクライナ保安局（ＳＢＵ）所属の狙撃手が３８００メートル離れた敵軍を射殺した。当時使用された狙撃銃は「ホライズンロード」（Ｈｏｒｉｚｏｎ’ｓ Ｌｏｒｄ）で、ウクライナで製作された。

ウクライナ−ロシア戦争が発生する前の最長狙撃記録は２０１７年のイラク戦争でカナダ特殊部隊所属の狙撃手による３５４０メートルだった。