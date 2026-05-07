【モスクワ共同】ロシア外務省のザハロワ情報局長は6日、ウクライナ側が9日の対ドイツ戦勝記念日に合わせて攻撃を実施した場合にはキーウに報復するとし、各国政府や国際機関に対して外交関係者や自国民をキーウから退避させるよう通告したと発表した。ロシアは8〜9日の「停戦」を発表している。ザハロワ氏は戦勝記念行事の期間中にウクライナが「犯罪的なテロ計画を実行した場合、ロシア軍がキーウ中心部を含め報復攻撃を実施