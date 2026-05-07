中国とイランの外相会談は米国も歓迎した。マルコ・ルビオ米国務長官は5日（現地時間）、記者会見で「中国が彼（アラグチ外相）に、必ず伝えるべき言葉を伝えてくれることを願う」とし、「船を爆破したり機雷を設置したりしてはならず、世界経済を人質に取ろうとしてはならないという点だ」と述べた。これは中国の仲裁役を事実上黙認した発言だ。一方、米国の制裁を無視するよう指示する中国当局の指針には、追加のセカンダリー制