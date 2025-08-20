¹Ã»Ò±à¤¬¸«¹û¤ì¤¿¡È¸÷·Ê¡É¤Ë¡ÖÎÞ»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¡×¡¡»î¹ç¸å¡¢µå»ù¤¬¸«¤»¤¿¹ÔÆ°¤ËÃíÌÜ¡Öµ¤»ý¤ÁÄÌ¤¸¤Æ¤ë¡×
À°Îó¸å¡¢¸©´ôÉì¾¦¡¦ºä¸ý¤È²£ÉÍ¡¦±üÂ¼¤¬ÊúÍÊ
¡Ö¤³¤ì¤¾¹â¹»Ìîµå¡×¤È´¶·ã¤¹¤ë¥Õ¥¡¥ó¤¬Â³½Ð¤·¤¿¡£Âè107²óÁ´¹ñ¹â¹»ÌîµåÁª¼ê¸¢¤Ï19Æü¡¢Âç²ñÂè13Æü¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢Âè3»î¹ç¤Ç¤Ï¸©´ôÉì¾¦¤¬²£ÉÍ¤Ë8-7¤Ç¥µ¥è¥Ê¥é¾¡Íø¡£·èÃå¤Î½Ö´Ö¡¢±äÄ¹11²ó¥¿¥¤¥Ö¥ì¡¼¥¯¤òÀï¤Ã¤¿Î¾¥Á¡¼¥à¤ÎÁª¼ê¤Ë¾ìÆâ¤«¤éÂç¤¤ÊÇï¼ê¤¬Á÷¤é¤ì¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ÏÀ°Îó¸å¤Ëµå»ù¤¬¸«¤»¤¿¡È¹ÔÆ°¡É¤ËÃíÌÜ¡£¡ÖÎÞÁ£¥¬¥Ð¥¬¥Ð¡×¡Öµ¤»ý¤Á¤¬ÄÌ¤¸¤Æ¤ë¡×¤ÈÏÃÂê¤ò½¸¤á¤¿¡£
¡¡ÄÉ¤¤¤ÄÄÉ¤ï¤ì¤Ä¤ÎÅ¸³«¤Ë·èÃå¤¬¤Ä¤¤¤¿¤Î¤Ï±äÄ¹11²óÎ¢¡£2»à°ì¡¢»°ÎÝ¤Ç¸©´ôÉì¾¦¤Î4ÈÖ¡¦ºä¸ýÏ©Êâ¡Ê¤í¤¢¡ËÆâÌî¼ê¡Ê3Ç¯¡Ë¤¬º¸Á°ÂÇ¤òÊü¤Á»î¹ç¤Ë½ª»ßÉä¤òÂÇ¤Ã¤¿¡£¥Þ¥¦¥ó¥É¤Î²£ÉÍ¡¦±üÂ¼Íê¿ÍÅê¼ê¡Ê3Ç¯¡Ë¤Ï¡¢»°ÎÝÁö¼Ô¤ÎÀ¸´Ô¤ò¸«ÆÏ¤±¤ë¤È¥¬¥Ã¥¯¥ê¤ÈÉ¨¤Ë¼ê¤ò¤Ä¤¤¦¤Ê¤À¤ì¤¿¡£1998Ç¯°ÊÍè¤Î½Õ²ÆÏ¢ÇÆ¤òÌÜ»Ø¤·¤¿²£ÉÍ¤À¤¬¡¢¥Ù¥¹¥È8¤Ç¤½¤ÎÌ´¤¬ÄÙ¤¨¤¿¡£
¡¡¥µ¥è¥Ê¥éÂÇ¤òÍá¤Ó¤¿±üÂ¼¤ÏÀ°Îó¤·¤Æ¤âÎÞ¤Ï»ß¤Þ¤é¤º¡£¤½¤ó¤Ê±üÂ¼¤ÈÀ°Îó¸å¤Ë·òÆ®¤ò¾Î¤¨¹ç¤Ã¤¿¤Î¤¬¸©´ôÉì¾¦¤Îºä¸ý¡£4ÈÖÂÇ¼Ô¤ÈÇØÈÖ¹æ1¤ò¤Ä¤±¤¿º¸ÏÓ¤ÏÇ®¤¯Êú¤¹ç¤¤¡¢¤ª¸ß¤¤¤Ë¥¨¡¼¥ë¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£Ãæ·Ñ¤Ç¤â¤½¤ÎÍÍ»Ò¤¬±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¡¢2¿Í¤Î»Ñ¤Ë¶»¤òÇ®¤¯¤·¤¿¥Õ¥¡¥ó¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡X¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤Ç¤Ï¡Ö¤ª¸ß¤¤¤ò»¾¤¨¹ç¤¦¥é¥¤¥Ð¥ë¡¢¤¤¤¤¤ï¤Í¡Á¡×¡Ö¤ä¤Ð¤¤¡¢¤Þ¤¿ÎÞ½Ð¤ë¡×¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦¤Î¤¬¸«¤¿¤¤¡×¡Ö¤Ê¤ó¤ÆÈþ¤·¤¤¤Î¡×¡ÖÎÞ»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¡×¡ÖÀ¤³¦°ìåºÎï¤Ê¸÷·Ê¤ÈÎÞ¤À¤è¡×¡Ö¥¢¥«¥ó¤Æµã¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¤ä¤ó¤±¡×¡Ö¤³¤ìºÇ¹â¤¹¤®¤ë¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡16Ç¯¤Ö¤ê¤Î½à·è¾¡¿Ê½Ð¤ò·è¤á¤¿¸©´ôÉì¾¦¤Ï21Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë½à·è¾¡¤ÇÆüÂç»°¡ÊÀ¾Åìµþ¡Ë¤ÈÂÐÀï¡£¥Ù¥¹¥È4Í£°ì¤Î¸øÎ©¹»¤Ï²£ÉÍ¥Ê¥¤¥ó¤Î»×¤¤¤â¶»¤ËÈë¤á¡¢Á´¹ñÀ©ÇÆ¤òÌÜ»Ø¤¹¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë