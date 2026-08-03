世界一
『世界一』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
2026年8月8日
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ヌートバーが大谷翔平らのドジャースと同地区に移籍「会えるのは楽しみ」
佐々木朗希・大谷翔平との対戦は「楽しみだが簡単ではない」と語った
スポーツ報知
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米軍の兵器枯渇でイラン戦争の継続が困難になりつつある
日刊ゲンダイDIGITAL
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世界一周中に3度も再会した夫妻が長崎・奈留島で居酒屋を開く
世界一周中にバングラデシュ・インド・ジョージアで3度も偶然再会した
オリコンニュース
2026年8月7日
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石川祐希がVNL4位の悔しさをつづり「また強くなります」と決意表明
「メダルに届かず悔しいですが、また強くなります」と力強く決意を表明
THE ANSWER
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吉野家の「極旨牛鉄板ステーキ定食」をアツアツ鉄板で実食
鉄板で提供されるステーキは柔らかく特製オニオンソースとの相性が抜群とのこと
GIGAZINE（ギガジン）
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ドジャース6連敗、佐々木朗希と山本由伸が連敗ストップの鍵を握る
日刊SPA!
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MotoGP小椋藍が後半戦初戦イギリスGPに挑む、2勝目と連続表彰台に期待
総合2位の小椋藍選手は今季2勝目と4戦連続表彰台が期待される
日テレNEWS NNN
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世界一周中に3度も再会した旅人夫婦が長崎の離島で居酒屋を営む
元市役所職員と元看護師の夫妻は世界一周中に3度も偶然出会ったという
よろず~ニュース
2026年8月6日
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ヴィニシウスがブラジルで国民的英雄になれない理由を現地から読み解く
スピード重視のプレースタイルが創造性を好むブラジル人の好みと合わないという
サッカーダイジェストWeb
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日本ハム・栗山英樹CBOの野球殿堂入りを記念した立像が13日にお披露目
日本ハム監督時代の日本一やWBCでの世界一など輝かしい実績を持つ栗山さん
日テレNEWS NNN
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横川尚隆がジャパンプロ初戦を制し、ミスター・オリンピア出場権を獲得
プロ初戦でオリンピア212出場権を獲得し「待ってろオリンピア」と宣言した
東スポWEB
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レッドソックスが9カード連続勝ち越しを達成、114年ぶりの偉業に並ぶ
９カード連続勝ち越しは1912年以来114年ぶりの最長記録に並んだという
東スポWEB
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村上宗隆の一塁守備、179キロ強打球のエラー判定が二塁打に訂正
一塁守備でエラーと記録されたが、公式記録員が訂正し二塁打に変更された
スポーツ報知
2026年8月5日
2026年8月4日
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スクバル加入のドジャースも3連覇確率は29%、無敵神話に疑問符
スクバル加入後もワールドシリーズ制覇確率は29.1%にとどまるという
東スポWEB
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猪木対アリの「世紀の凡戦」、仕掛け人・新間寿が勝利より大事にしたこと
試合ルールは直前まで難航し、猪木は「条件は何でも飲め」と即断したという
プレジデントオンライン
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ダイヤモンドバックスはカージナルスからヌートバーをトレードで獲得
カージナルスからマイナー投手2人と後日発表選手との交換トレードでの移籍
日テレNEWS NNN
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ヌートバーがダイヤモンドバックスへ移籍、古巣カージナルスに涙で感謝
スポニチアネックス
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『テニスの王子様』シリーズが27年の歴史に幕、許斐剛氏が感謝を語る
1999年の連載開始から27年間続いたシリーズが幕を下ろしたことになる
オリコンニュース