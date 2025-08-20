¡Ú£Ò£É£Ú£É£Î¡Ûºç¸¶£Ã£Å£Ï¤¬à£Õ£Æ£ÃÏ¢ÇÔáÄ«ÁÒ³¤¤Î´¬¤ÊÖ¤·¤Ë´üÂÔ¡Ö¤¤¤¯¤é¤Ç¤â¼è¤êÌá¤»¤Þ¤¹¤«¤é¡×
¡¡³ÊÆ®µ»¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö£Ò£É£Ú£É£Î¡×¤Îºç¸¶¿®¹Ô£Ã£Å£Ï¡Ê£¶£±¡Ë¤¬¡¢ÌµÇ°¤ÎÇÔÀï¤òµÊ¤·¤¿¸µ£Ò£É£Ú£É£Î¥Ð¥ó¥¿¥àµé²¦¼Ô¡¦Ä«ÁÒ³¤¡Ê£³£±¡Ë¤Î´¬¤ÊÖ¤·¤Ë´üÂÔ¤ò´ó¤»¤¿¡£
¡¡ºç¸¶£Ã£Å£Ï¤Ï£±£¹Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡Ö£Ò£É£Ú£É£Î¡¡£×£Ï£Ò£Ì£Ä¡¡£Ç£Ð¡¡¥Õ¥é¥¤µé¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¡¡£²£î£ä¡¡£Ò£Ï£Õ£Î£Ä¡¡ÁíÁªµó¡×¤Ë½ÐÀÊ¡£½à·è¾¡¡Ê£¹·î£²£¸Æü¡¢°¦ÃÎ¡¦£É£Ç¥¢¥ê¡¼¥Ê¡Ë¤ÎÂÐÀï¥«¡¼¥É¤ò·è¤á¤ë¤Ù¤¯¡¢¥Õ¥¡¥ó¤é¤ÎÅêÉ¼¤¬¹Ô¤ï¤ì¡ÖÀðµ×ÊÝÇîÀµ£Ö£Ó¥¢¥ê¥Ù¥¯¡¦¥¬¥¸¥ã¥Þ¥È¥Õ¡Ê¥À¥²¥¹¥¿¥ó¡Ë¡×¡Ö¿ÀÎ¶À¿£Ö£Ó¸µÃ«Í§µ®¡×¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡Áªµó¸å¡¢°Ï¤ß¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿ºç¸¶£Ã£Å£Ï¤Ï¡¢ÊÆÁí¹ç³ÊÆ®µ»¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö£Õ£Æ£Ã£³£±£¹¡×¡Ê£±£¶Æü¡áÆüËÜ»þ´Ö£±£·Æü¡¢¥¤¥ê¥Î¥¤½£¥·¥«¥´¡Ë¤Ç¡¢¥Æ¥£¥à¡¦¥¨¥ê¥ª¥Ã¥È¡Ê£³£¸¡áÊÆ¹ñ¡Ë¤Ë£²¥é¥¦¥ó¥É°ìËÜÉé¤±¤òµÊ¤·¤¿³¤¤Ë¸ÀµÚ¡£¡Ö»ÄÇ°¤Ê·ë²Ì¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡££Ò£É£Ú£É£Î²¦¼Ô¤À¤Ã¤¿Ä«ÁÒ³¤¤Ï¤³¤ó¤Ê¤â¤ó¤¸¤ã¤Í¤¨¤è¤Ã¤Æ¡Ê£Õ£Æ£ÃÂåÉ½¤Î¡Ë¥À¥Ê¡¦¥Û¥ï¥¤¥È°Ê²¼¡¢¥¢¥á¥ê¥«¿Í¤ËÅÁ¤¨¤¿¤¤¡×¤È²ù¤·¤µ¤ò¤¢¤é¤ï¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡»î¹ç¤ò¸«¤¿´¶ÁÛ¤È¤·¤Æ¡Ö¤¤¤í¤ó¤Ê¤â¤Î¤òÇØÉé¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿´¶¤¸¤È¤¤¤¦¤«¡£¡Ø»î¹ç¤ò¤·¤¿¤¯¤Æ¤·¤ç¤¦¤¬¤Ê¤¤¡Ù¡Ø»î¹ç¤ò³Ú¤·¤à¤¾¡Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡¢¤¤¤Ä¤â¤Î³¤¤¸¤ã¤Ê¤¤´¶¤¸¤¬¤·¤Þ¤·¤¿¤è¤Í¡×¤È»ØÅ¦¡£¡Ö¤½¤ì¤¬¥¢¥¦¥§¡¼¤È¤¤¤¦¤«¡£¥ª¥¯¥¿¥´¥ó¤ÎÆÃÊÌ¤Ê¶õµ¤¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ê¡£¤â¤Ã¤È¼«Í³¤Ë¤ä¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¤Ë¡Ä¡×¤È¿°¤ò¤«¤ó¤À¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤â´üÂÔ¤ÏÊÑ¤ï¤é¤º¡Ö¤¤¤¯¤é¤Ç¤â¼è¤êÌá¤»¤Þ¤¹¤«¤é¡££²Ï¢ÇÔ¤Ï¡£à¤³¤Ã¤«¤é¡¢¤³¤Ã¤«¤éá¤Ã¤Æ´¶¤¸¤Ç¤¹¡×¡£³¤¤ÎµÕ½±¤Ë´üÂÔ¤¬¤«¤«¤ë¡£