総合格闘家の朝倉海は16日（日本時間17日）、米国シカゴで開催された「UFC319」でフライ級11位のティム・エリオット（米国）と対戦。序盤は打撃で優勢だったものの、グラウンドでは為す術なく2回4分39秒でギロチンチョークにより一本負けを喫した。2024年12月に行われた現王者アレッシャンドリ・パントージャ戦に続き、2試合連続で一本を取られた朝倉。このUFC2戦目について、朝倉兄弟の“恩師”が敗因を分析し、今後