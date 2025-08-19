完敗を喫して悔し気な表情を浮かべる朝倉(C)Getty Images屈辱的な敗北は、「課題」を浮き彫りにした。現地時間8月16日、米イリノイ州シカゴで行われた総合格闘技イベント「UFC319」で、元RIZINバンタム級王者の朝倉海は、ティム・エリオット（米国）に2回4分39秒で一本負け。昨年12月にフライ級タイトルマッチとして行われた王者のアレシャンドレ・ パントージャ（ブラジル）戦に続く、UFC2連敗となった。【動画】これが「UFC