グラウンドの攻防でまたも課題を露呈した朝倉(C)Getty Imagesまたも屈辱の敗戦を喫した。現地時間8月16日、米イリノイ州シカゴで行われた総合格闘技イベント「UFC319」で、元RIZINバンタム級王者の朝倉海が、ティム・エリオット（米国）に2回4分39秒で一本負けした。昨年12月にフライ級タイトルマッチとして王者のアレシャンドレ・ パントージャ（ブラジル）にリアネイキッドチョークで2回2分05秒で敗れていた31歳は、これでUFC2