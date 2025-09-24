「みなさんもね、気をつけてください、ホントに。シャレになんないんで、アレルギーっていうのは。俺も死にかけましたんで」世界最大の総合格闘技団体「UFC」のファイターで、YouTuberでもある朝倉海が、数週間前の夜中に、病院に救急搬送されていたことを告白。9月22日に自身のYouTubeのサブチャンネルで、その顛末と救急搬送された「原因」を報告し、話題を呼んでいる。「海さんは、ある日、仲間と日本食のコース料理を食べた