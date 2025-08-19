「TGCしずおか2026」ゆうちゃみ・王林・村重杏奈ら追加出演者解禁
【モデルプレス＝2025/08/19】「SDGs推進 TGC しずおか 2026」（以下、TGCしずおか2026）が、静岡県・ツインメッセ静岡 北館大展示場にて、2026年1月10日に開催。この度、追加情報が発表された。
【写真】ゆうちゃみ、ほっそりウエスト披露
ゲストモデルに、身長176cmの抜群のスタイルで、TGCのランウェイでカリスマ的存在感を放つゆうちゃみが決定。さらに、ABEMAのオリジナル恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。 」シリーズへの出演で人気を博し、姉とともに2025年大阪・関西万博のスペシャルサポーターも務めているゆうちゃみの妹・ゆいちゃみ、ともにSNS総フォロワー数500万人超え、ティーンからの絶大な人気を誇るさくらとMINAMIの出演が決定した。
また、応募総数3,264人の中から「ミスセブンティーン2022」に選ばれ、同年2022年より雑誌「Seventeen」の専属モデルに、5月に公開された映画「はるうらら」では、映画初出演にして初W主演を務めた俳優・河村ここあも出演。数々のブランドからの熱いラブコールを受け、コラボレーション商品の販売や、イメージモデル・アンバサダーを務めているZ世代のファッションアイコンなごみも出演する。
ゲストには、タレントの王林と村重杏奈、令和を牽引するトレンドセッターとうあに加えて、9月20日、21日に横浜アリーナ、27日に大阪城ホールでのグループ史上最大規模となるアリーナツアー「BUDDiiS vol.10 −COSMiiC−」を控えるダンスボーカルグループ・BUDDiiSのメンバーで、リアル兄弟ユニットのもーりーしゅーと。そして、役者人生7年目にして、7月17日に大千穐楽を迎えたいのうえ歌舞伎【譚】Retrospective「紅鬼物語」にて舞台デビューを果たした一ノ瀬颯、3月から4月に放送されたドラマ「熱愛プリンス」で初のW主演を務めた杢代和人ら。加えて、Netflix「オフライン ラブ」出演が話題を呼んだ静岡県出身の島村雄大がTGCに初登場する。
メインアーティスト第1弾は、MIZUKI、NEO、REIA、RYOTA、SOUMA、TAKERU、TSUBASA、YUGAの全員日本人からなる8人組ボーイズグループで、2024年8月16日にシングル「Don’t Tell Nobody」でグローバルデビューを果たしたONE OR EIGHTに決定した。（modelpress編集部）
イベント名称：SDGs推進 TGC しずおか 2026 by TOKYO GIRLS COLLECTION（略称：SDGs推進 TGC しずおか 2026）
開催日時：2026年1月10日（土） 開場11：30 開演13：00 終演17：30（予定）
会場：ツインメッセ静岡 北館大展示場（〒422-8006 静岡県静岡市駿河区曲金3-1-10）
ゲストモデル：嵐莉菜、安斉星来、池田美優、川口ゆりな、河村ここあ、雑賀サクラ、さくら、鶴嶋乃愛、なえなの、なごみ、希空、ブリッジマン遊七、MINAMI、ゆいちゃみ、ゆうちゃみ、米澤りあ、莉子、りんか 他 ※50音順
ゲスト：一ノ瀬颯、王林、島村雄大、とうあ、村重杏奈、もーりーしゅーと、杢代和人 他 ※50音順
メインアーティスト：ONE OR EIGHT 他
