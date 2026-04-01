青森県出身のタレント、王林（おうりん＝27）が3月31日をもって所属事務所の株式会社ボンドを退社したことを同日、同社が発表した。今後はかつて所属した地元青森の事務所に戻るという。ボンドの公式サイトでは3月31日「弊社所属王林との専属契約に関するお知らせ」と題された文書が掲載され「この度、王林は2026年3月31日をもちまして、契約満了により弊社を退社いたしましたことをご報告申し上げます。これまで支えてくださった