¡ÚÃë´ÖÎ¤¼Ó¡¡¤Ò¤ë¤Þ¤Î¥Þ¥ëÈë¡Û¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯Áª¼ê¤Î¡Ö¼Õ¤ê¤¿¤¤¤³¤È¡×
¡¡ÃÞ¸å¤Ç´èÄ¥¤ë¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯Áª¼ê¤ÎÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡Ö¥Þ¥ëÈë¡×¤òÃµ¤ë¤³¤Î¥³¡¼¥Ê¡¼¡£º£²ó¤Ï¡Ö¼Õ¤ê¤¿¤¤¤³¤È¡×
¡¡¡ùÅÄÃæÎçÍø¥Ï¥â¥ó¥ÉÅê¼ê¡á¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ÎÍ×µá¤òÌµ»ë
¡¡Æ±´ü¤Î°æºê»¸»ÖÏºÅê¼ê¤«¤é¡Ö¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤Ã¤Æ¤É¤¦¤ä¤Ã¤ÆÅê¤²¤Æ¤¤¤ë¡©¡×¤È¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬ÆÏ¤¤¤¿¤¬¡¢ÆÉ¤ó¤À¤Þ¤Þ¿ôÆü´ÖÊüÃÖ¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£ÉáÃÊ¤«¤é¡Ö¤Þ¤ºÀè¤ËÂ¾¤Î¤³¤È¤òºÑ¤Þ¤»¤è¤¦¡×¤È»×¤¤¡¢ÊÖ¿®¤ò¸å²ó¤·¤Ë¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£´ûÆÉ¥¹¥ë¡¼¾ï½¬ÈÈ¤Î¼«³Ð¤¬¤¢¤ê¡¢Ìµ»ë¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦³§¤µ¤ó¤Ë¼Õ¤ê¤¿¤¤¡£
¡¡¡ã¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡ä·ë¶É¡¢°æºêÅê¼ê¤òÉô²°¤Ë¸Æ¤ó¤ÇÄ¾ÀÜÅÁ¼ø¤·¤¿¡£
¡¡¡ùÅÄ¾åÁÕÂçÅê¼ê¡á¼Ú¤ê¤¿¤Þ¤Þ¤ÎT¥·¥ã¥Ä
¡¡4·î¤´¤í¡¢ÌÚÂ¼¸÷Åê¼ê¤È¥´¥ë¥Õ¤Ë¹Ô¤Ã¤¿ºÝ¡¢Í½ÁÛ°Ê¾å¤Ë´À¤ò¤«¤¤¤¿¤¬¡¢ÃåÂØ¤¨¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£½àÈ÷ËüÁ´¤ÊÌÚÂ¼¸÷¤¬»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿Í½È÷¤Î¹õ¤¤T¥·¥ã¥Ä¤ò¼Ú¤ê¤¿¤â¤Î¤Î¡¢4¥«·î¤Û¤É·Ð²á¤·¤¿º£¤âÀö¤Ã¤Æ¾ö¤ó¤À¤Þ¤ÞÊÖ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£ÊÖ¤¹¤Î¤¬ÃÙ¤¯¤Ê¤ê¼Õ¤ê¤¿¤¤¤¬¡Ö¼è¤ê¤ËÍè¤Ê¤¤¸÷¤µ¤ó¤â°¤¤¡×¤È¤â¥Ý¥í¥ê¡£
¡¡¡ã¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡äT¥·¥ã¥Ä¤Ï¾¾ËÜÀ²Åê¼ê¤ËÃÂÀ¸Æü¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤Ë¤â¤é¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢ÌÚÂ¼¸÷¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤ÇÇã¤Ã¤¿Êª¤ä¤Ã¤¿¤é¤¤¤¤¤Ã¤¹¤±¤É¡¢À²¤«¤é¤â¤é¤Ã¤¿Êª¤Ê¤Î¤Ç¡×¤ÈÊÖµÑ¤ò´õË¾¤·¤Æ¤¤¤ë¡£