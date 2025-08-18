打撃不振のベッツが「やっと何かできたよ」復活を告げる“強烈な一振り”「心が解放されたように感じる」米記者も安堵
ドジャースが現地時間8月17日、本拠地でのパドレス戦に5−4で勝利して、首位攻防3連戦をスイープ。2位パドレスとは2ゲーム差となったが、勝利の立役者となったのは、今季打撃不振に陥っていたムーキー・ベッツだった。
【動画】宿敵パドレス相手にスイープ！ベッツが値千金の一発で勝利に導く
ドジャースはこの試合、初回にパドレス先発のダルビッシュ有から4点を入れたが、リリーフ陣が終盤に同点に追いつかれる。そんな嫌なムードを振り払ったのが32歳のバットだった。
4−4で迎えた8回、ロベルト・スアレスから左翼席へ豪快に振り抜いた打球は決勝の13号ソロとなり、5−4。ベッツはパドレスとの首位攻防3連戦で初安打だったが、これが値千金の一発となった。
ドジャース専門メディア『Dodgers Nation』のノア・カムラス記者は自身のXで「ムーキー・ベッツが今季最大のスイングを見せた」と綴ると、「ベッツは自身の復活を告げた」と投稿した。
外部サイト
日々快適に、そして各々が目指す結果に向けてサポートするマガジンとして、多くの方々の「ココロ」と「カラダ」のコンディショニングを整えるのに参考になる媒体(誌面＆WEB)を目指していきます。