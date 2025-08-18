打撃不振のベッツが「やっと何かできたよ」復活を告げる“強烈な一振り”「心が解放されたように感じる」米記者も安堵

ドジャース はこの試合、初回に パドレス 先発の ダルビッシュ有 から4点を入れたが、リリーフ陣が終盤に同点に追いつかれる。そんな嫌なムードを振り払ったのが32歳のバットだった。

同メディアのダグ・マケイン記者も自身のXで、ベッツがチームのために「やっと何かできたよ」と語ったとし、「彼は今、心が解放されたように感じる」と安堵していた。

『MLB公式サイト』も「打撃不振のシーズンの中、最近は明るい兆しを見せていたベッツは、ドジャースのリードが消えた直後、パドレスのロバート・スアレスから本塁打を放つという強烈な一振りでチームを勝利に導いた」と伝えた。

この日の試合前まで打率.241、12本塁打、56打点、OPSは.675と、本調子とはいえない成績だが、チームを救う終盤の一発はさすがの一振りだった。

[文/構成:ココカラネクスト編集部]