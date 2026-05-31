ムーキー・ベッツ
『ムーキー・ベッツ』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
2026年8月4日
2026年7月29日
2026年7月23日
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ベッツがネクストサークルでファウル直撃の危機、間一髪で大事に至らず
2回にマンシーのファウル打球がベッツのヘルメットに当たったとのこと
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ドジャース・ベッツの頭部に打球が直撃、敵地局の実況も肝を冷やす
ネクストバッターズサークルでヘルメットをかすめ、その場に倒れたが無事だった
THE ANSWER
2026年7月21日
2026年7月18日
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ヤンキース・ブーン監督が采配ミスを認め、ファンから解任論が噴出
好投中のコール投手を7回も続投させ、逆転本塁打を浴びて惜敗したという
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ベッツの中継送球が同点を阻み、ドジャースがヤンキースに辛勝
8回1死一塁でライスの二塁打から同点のピンチを迎えたドジャース
フルカウント
2026年7月13日
2026年7月7日
2026年7月3日
2026年6月28日
2026年6月14日
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完全試合の快投を披露した山本由伸 ベンチで捉えた「振る舞い」にMLB称賛
しかし8回2死、ムーキー・ベッツが失策で記録がストップした
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ベッツが痛恨の失策「言い訳をするつもりはない」とロッカーで猛省
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