NHK¹Ã»Ò±àÃæ·Ñ¤Ç¡ÖÊ¹¤³¤¨¤ë¤¾¡×¡¡µ¤¤Å¤¤¤¿¥ª¥êÅÞ¤¬´¿´î¡¡X¥È¥ì¥ó¥ÉÆþ¤ê¤·¡ÖÁ´À¤Âå¤Ë»É¤µ¤ë¡×¤ÈÏÃÂê
ÅìÍÎÂçÉ±Ï©¡½²Ö´¬ÅìÀï
¡¡Âè107²óÁ´¹ñ¹â¹»ÌîµåÁª¼ê¸¢¤Ï15Æü¡¢¹Ã»Ò±àµå¾ì¤Ç2²óÀï¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢Âè1»î¹ç¤ÇÅìÍÎÂçÉ±Ï©¤È²Ö´¬Åì¤¬ÂÐÀï¤·¤¿¡£NHKÁí¹ç¤Ç¤âÀ¸Ãæ·Ñ¤µ¤ì¤¿°ìÀï¡£Ê¹¤³¤¨¤Æ¤¤¿±þ±ç²Î¤¬¡ÖÁ´À¤Âå¤Ë»É¤µ¤ë¡×¤È¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¥Õ¥¡¥ó¤ò´¿´î¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¤Î¤Ï¡¢¥¢¥ë¥×¥¹¥¹¥¿¥ó¥É¤Î²Ö´¬Åì¤Î±þ±çÃÄ¡£7ÅÀ¤òÄÉ¤¤¤«¤±¤ë7²ó¤Ë¥Á¥ã¥ó¥¹¥Æ¡¼¥Þ¤È¤·¤Æ¡ÖBuffaYell¡Ê¥Ð¥Õ¥¡¥¨¡¼¥ë¡Ë¡×¤òÂç¹ç¾§¡£¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤Î±þ±ç²Î¤È¤·¤ÆÌîµå¥Õ¥¡¥ó¤Î´Ö¤ÇÍÌ¾¤Ê°ì¶Ê¤À¤¬¡¢¹Ã»Ò±à¤Ë¶Á¤«¤»¡¢È¿·â¤Î1ÅÀ¤Ë·Ò¤²¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢8²ó¤Ë¤â¥Ð¥Õ¥¡¥¨¡¼¥ë¤¬±éÁÕ¤µ¤ì¤ëÃæ¤Ç3ÅÀ¤òÊÖ¤·¤¿¡£
¡¡Ãæ·Ñ¤Ç¤â¤Ï¤Ã¤¤ê¤ÈÊ¹¤³¤¨¤Æ¤¤¿±þ±ç²Î¡£ÆüËÜ¤ÎX¤Ç¥È¥ì¥ó¥ÉÆþ¤ê¤¹¤ë¤Ê¤ÉÏÃÂê¤È¤Ê¤ê¡¢¥Í¥Ã¥È¾å¤Î¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¥Ð¥Õ¥¡¥¨¡¼¥ë¤¬Ê¹¤³¤¨¤ë¤¾¡×¡ÖµþÅÔ¹ñºÝ¡¢ÀçÂæ°é±Ñ¡¢²Ö´¬Åì¡¡3ÆüÏ¢Â³¤ÇÄ«¤«¤é¥Ð¥Õ¥¡¥¨¡¼¥ëÊ¹¤±¤ë¤Î´ò¤·¤¤¡×¡ÖÁ´À¤Âå¤Ë»É¤µ¤ëÌ¾¶Ê¤À¤è¡×¡Ö¥Ð¥Õ¥¡¥¨¡¼¥ë¤¬¤Á¤ã¤ó¤ÈÅÀ¤ÎÆþ¤ë¥Á¥ã¥ó¥Æ¤Ë³Æ¹â¹»¤¬¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤ë¡£¤ä¤Ã¤Ñ´ò¤·¤¤¤Í¡×¡Öº£Æü¤ÎÉ¡²Î¥Ð¥Õ¥¡¥¨¡¼¥ë³ÎÄê¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¾å¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÊTHE ANSWERÊÔ½¸Éô¡Ë