仙台育英
『仙台育英』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
2026年8月6日
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仙台育英初の女子部員・星よつはさんが甲子園のベンチ入りを果たす
父が元プロ野球選手という背景でなく自らの努力で入部を認められたという
フルカウント
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仙台育英・須江監督が開幕ナイター戦後に名言を連発した
初のナイター開幕戦を「人生最高の夜更かし」と表現し再び名言を残した
スポーツ報知
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森田真紀さんが甲子園で春夏通じて初の女性審判員として開幕戦に登場
森田真紀さん（49）が開幕戦の二塁塁審を務め、春夏通じて史上初となった
スポーツ報知
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仙台育英・田山が甲子園開幕弾を放ち、2年連続で初戦を突破した
仙台育英の田山纏外野手が4回に大会1号本塁打を放ち3―1で勝利に貢献した
スポニチアネックス
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森田真紀さんが甲子園大会で春夏通じて初の女性審判員を務める
スポニチアネックス
2026年8月5日
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仙台育英・須江監督が初の女子部員に課した3つの入部条件とは
同校初の女子部員として記録員でベンチ入りした星よつはさんの入部秘話が明かされた
スポニチアネックス
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甲子園 開幕戦は仙台育英が制す
TBS NEWS DIG
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夏の甲子園が開幕 大会初戦は仙台育英が札幌日大との熱戦を制す
日テレNEWS NNN
2026年8月1日
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沖縄尚学 連覇へ横浜と初戦激突
TBS NEWS DIG
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エバース佐々木隆史、芸人として「ダサいとは思われたくない」挙げた具体例
M-1ネタを単独ライブで使い視聴数を稼ぐ行為を「ダサい」と明言している
集英社オンライン