米国シリコンバレーで遺伝子検査で知能指数（ＩＱ）が高い子どもを選択する文化が広がっている。一部では生命倫理に反すると懸念を示しているが、胚ＩＱ予測の正確度がそれほど高くないと指摘する声も出ている。

米紙ウォールストリートジャーナル（ＷＳＪ）は１２日（現地時間）、シリコンバレーが位置するカリフォルニアのベイ地域で、ヒト胚芽の遺伝子検査を提供するスタートアップの現状を伝えた。

これらの企業は、複数の胚芽の遺伝子検査結果を基に、未来のＩＱ予想値を測定し、親がどの胚芽で試験管施術をするかを選択できるように支援する。費用は少なくとも６０００ドル（約８８万円）から多くは５万ドルに及ぶが、需要は相当な水準だ。

これらの企業の一つ「ニュークリアス・ジェノミクス」の創業者キアン・サデギ氏はＷＳＪに「シリコンバレーはＩＱを愛する」とし、「（シリコンバレー以外の地域の）一般的な米国人ならば子どもがハーバード大学の教授になるよりレブロン・ジェームズ（ＮＢＡの生きる伝説）になることを願うかもしれない」と語った。

ハーバード大学医学部の統計遺伝学者サーシャ・グセフ教授はこのような「遺伝最適化」現象についてシリコンバレーの能力主義文化が反映されたものだと分析した。教授は「彼らは自分が賢くて良い遺伝子を保有して成就を成し遂げる資格があると考える」として「今や彼らは子どもたちも同じようになれるようにする道具ができたということ」と述べた。

一方、生命倫理学者たちは胚芽遺伝子検査に警戒心を示した。スタンフォード大学のハンク・グリーリー生命科学・法センター長は「金持ちがスーパー遺伝子を持つ階層を形成し、すべてを独占し、残りを労働者にやらせるというのは科学小説で見る話」とし、「これが公正なのか」と問いかけた。

しかし、最高級の幼稚園でＩＱ検査結果の提出を要求し、新しいものに対する開放性も高いシリコンバレーでは、親がそのような道徳的ジレンマを感じないとＷＳＪは指摘した。

胚ＩＱ予測の精度が高くなく、意図しない結果を生む可能性があるという指摘もある。グセフ教授は「最も高いＩＱを持つ胚を選択することが自閉症スペクトラム障害の危険が最も高い胚を選択する結果をもたらす可能性がある」と警告した。

予測モデルを開発したエルサレムのヘブライ大学のシャイ・カルミ教授は、このモデルを利用するとしても平均３〜４点程度のより高い点数を得ることができるだけだとし、「子どもを神童にすることはできないだろう」と説明した。