日本の化粧品は「品質が高い」のに、なぜ世界で韓国コスメに押されているのか。この違和感は、SNS上でも議論を呼んだ。実際「日本のモノづくりはトップクラスであり、韓国コスメの流行はパッケージやSNSマーケティングの巧みさによる一時的なトレンドに過ぎない」とする見方もある。確かに日本の研究開発力は高く、品質面での信頼は揺るぎないように見える。しかし、一時的なトレンドという見解はあまりに楽観的ではないだろうか。