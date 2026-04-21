ベストセラー『「悩まない人」の考え方』著者の木下勝寿氏が「マーカー引きまくり！ 絶対読むべき一冊」と絶賛する本がある。『スタートアップ芸人 ―― お笑い芸人からニートになった僕が「仲間力」で年商146億円の会社をつくった話』だ。著者の森武司氏は「組織に熱を生む文化」の重要性を説く。今回、本書に深く共鳴した株式会社SDCs代表取締役・岡藤道雄氏に話を聞いた。採用＆キャリア支援・交流会運営・子ども食堂運営の3事