ロケット打ち上げ増加の背景宇宙開発競争がかつてないほど激化している。ロケットの打ち上げ件数は、2018年の85件から昨年は316件まで増えた。国別では、192件を記録した米国が圧倒的なシェアを誇り、“スペースX”や“ブルーオリジン”のような民間企業が主導する体制へとシフトしている。この米国を猛追しているのが中国だ。中国は政府主導の衛星システム「国網」計画で1万3000機超の衛星運用を目指す一方、民間企業も驚異的なス