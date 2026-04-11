「ブッダボット」について語るブータン中央僧院のチョテン・ドルジ事務次官＝2026年1月、ティンプー（共同）ヒマラヤの仏教王国ブータンで、人工知能（AI）がブッダの言葉を使っていつでもどこでも悩みや相談に答えてくれる自動対話システムのチャットボット「ブッダボット」が活用されている。開発したのは寺の住職も務める京都大教授ら。宗教に先端技術を融合し、仏教離れを食い止めたい狙いもある。（共同通信ニューデリー支