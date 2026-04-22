1月の東京オートサロンで市販モデル初公開日本の次世代モビリティのスタートアップ企業『リーンモビリティ』（Lean Mobility）は、台湾でも人気が高い。【画像】台湾で約1500台受注！リーンモビリティ初の量産車『リーン3』全8枚4月17日〜19日にかけて台北市内で開催された、二輪車、四輪車の自動車部品や次世代電動車に関する見本市『台北AMPA/E-モビリティ台湾』（以下モビリティ台湾）を取材して、その実態を把握した。台北AM