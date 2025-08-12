「衝撃の裏切りだ」ブンデス王者の韓国代表主力は結局放出か！韓メディアは唖然「残留表明から２日後に売却を決断」「伊藤洋輝も復帰し…」
二転三転しつつ、結局放出となるのか。
ブンデスリーガ王者バイエルンの韓国代表DFキム・ミンジェは、今夏の去就が注目されている。
昨季は、最終ラインに怪我人が続出するなか、アキレス腱の怪我を抱えながらリーグ制覇に貢献したものの、失点につながるミスが多いとドイツメディアは手厳しかった。さらに今夏、レバークーゼンからドイツ代表のヨナタン・ターが加入したために序列が低下し、バックアッパーに降格してしまった。
そんななか、韓国メディア『マイデイリー』は８月11日、「バイエルンが衝撃の裏切りだ！キム・ミンジェ、残留表明からわずか２日後に売却を決断」と見出しを打った記事を掲載。「キム・ミンジェ放出の可能性が浮上している」と報じた。
「ドイツメディア『Sport1』は11日、『キム・ミンジェはもはやバイエルンの計画において重要な役割を担っていない。クラブはキム・ミンジェの売却を模索している。もはや必要ではなく、ミュンヘンでの時間は終わりを迎えようとしているようだ』と報じた」
『マイデイリー』が啞然としているのは、バイエルンのマックス・エバールSDが９日に、「来シーズンのスカッドが確定した。現状に非常に満足している。オファーがあれば検討して決定するが、今のところは非常に満足している」と発言していたからだ。
記事は「バイエルンの内情に詳しいジャーナリスト、フロリアン・プレッテンベルク氏も、『大きな変更がない限り、キム・ミンジェは残留するだろう』と予想した」としつつ、こう続けている。
「しかし、『Sport1』はバイエルンが依然としてキム・ミンジェの売却を計画していると報じた。同メディアは、『キム・ミンジェは間違いなく売却される可能性が高い。このCBの先発起用を計画していない。ヴァンサン・コンパニ監督は他の選手を重視している』と報じた」
「さらに『クラブの基本的な戦略は、ターとダヨ・ウパメカノを軸にしている。伊藤洋輝が負傷から復帰し、ヨシップ・スタニシッチもCBとして起用可能なため、キム・ミンジェはむしろ不要と言えるだろう。バイエルンはキム・ミンジェのパフォーマンスはまずまずだと見ているが、移籍金の額を考えると、もっと高いパフォーマンスを期待していた可能性が高い』と付け加えた」
そのうえ、バックアッパーとしては、高額すぎる年俸も問題となっているという。韓国代表の主軸DFが２年でドイツの巨人を去る可能性は低くなさそうだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
