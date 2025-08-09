◇セ・リーグ 阪神1―3ヤクルト（2025年8月8日 京セラD）

2点劣勢の延長12回2死一、二塁。この日6打席目を迎えた阪神・近本はフルカウントから星の外角直球を三遊間へ運んだ。一塁へ全力疾走。しかし…一歩及ばずアウト。球場内から漏れた大きなタメ息を背に受け止めつつ、ベンチへと引き揚げた。

それでも、この日の2安打で、一つの節目に到達していた。通算300度目のマルチ安打だ。

「自分が成績を残すことが一番。それがチームの結果につながる役割だと思っている。個人、個人が自分のやるべきことをしっかりやって100％に近いパフォーマンスを継続することが大事」

シーズン前に掲げていた目標を、グラウンドで体現する日々を積み重ねる。この日も1点リードの6回に高梨から左前打を放つと、8回2死無走者では小沢から右前打。得点には直結しなかったが、華麗なバットコントロールを駆使して広角へ打ち分けた。

打つだけではない。無死一塁で臨んだ延長11回の5打席目は、3球で追い込まれながらも、矢崎のフォークを見極め四球を選んだ。打って良し、選んで良しの頼れるリードオフマンの躍動ぶりは、この夜も顕著だった。

906試合目で300度目のマルチ安打を記録。実に3.02試合に1度のペースだ。これは通算2351安打を放ち「打撃の神様」と呼ばれた、あの川上哲治（巨人）の2.95試合に1度ペース（1979試合671度）に匹敵する数字。張本勲（2752試合855度）や長嶋茂雄（2186試合694度）、王貞治（2831試合736度）ら、あまたの名選手をも上回るハイペースと言える。

今季33度目のマルチで打率．290に上昇し、リーグ2位を維持した。それでも個人記録に全く興味を示さない男は試合後、コメントを残すことなく球場を後にした。虎の安打製造機が追い求めるのは、勝利につながる1本だけだ。（石崎 祥平）