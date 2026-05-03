◆ファーム・リーグ巨人―広島（３日・ジャイアンツタウンスタジアム）巨人・山崎伊織投手（２７）が２軍戦で実戦復帰するも、初回わずか２球で緊急降板した。３月６日のオープン戦・オリックス戦（京セラドーム）以来５８日ぶり、右肩コンディション不良での離脱後は初となるマウンドへ満を持して上がった。１番・岸本に対し、初球は１４５キロの直球でファウル。その直後だった。１４４キロの速球が外角へ外れると、自らベ