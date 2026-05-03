◆ファーム・リーグ巨人―広島（３日・ジャイアンツタウン）巨人・山崎伊織投手（２７）がきょう２軍・広島戦で復帰先発する。右肩のコンディション不良で離脱して以降、初の実戦。３月６日のオープン戦・オリックス戦（京セラドーム）以来５８日ぶりにマウンドへ帰ってくる。５年目の昨季チームトップ＆自己最多１１勝で３年連続２ケタ勝利をクリアし、今季の開幕投手筆頭候補に挙がっていた右腕。しかしシーズンインまで２