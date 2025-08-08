中谷美紀「あと数ヶ月で50歳」前に決意したこと 実は運動苦手も「がんばりすぎない程度に…」
女優の中谷美紀（49）が8日、自身のインスタグラムを更新し、50代を前に決意したことを明かした。
「牧歌的なザルツブルクの景色です」と青い空と緑の山々を望むショットを投稿し、最近ポッドキャストで「世界中から様々なドクターを招いて対談するもの」をチェックしていると説明。65歳を過ぎたら女性は転倒が致命傷になる可能性が高いため、「50歳からはとにかく筋肉を減らさないように、足腰を鍛えて、プロテインを摂りなさいと口を揃えておっしゃっていました」と専門医や研究者たちの意見を紹介した。
自身は「プロテインは体重×1.5gを目安に食事と植物由来のパウダーにて、15年ほど摂取している」が、「運動は苦手なので、この1年ほど、散歩をするくらいで、筋トレはずっと怠けておりました」と運動はしていなかったと告白。
そして「あと数ヶ月で50歳、ポッドキャストの立場の異なるドクターたちが、口々に力説するものですから、そろそろ筋肉を鍛えなくてはと、運動モードにスイッチが入りました」と心境の変化を明かし、「山歩きや食後のスクワットを、がんばりすぎない程度に続けてみようと思います」と記した。
フォロワーからは「ザルツブルクの美しい景色見せてくださりありがとうございます」「雄大な風景と食の知識をありがとうございます」「とても参考なるお話し、ありがとうございます」「トレイルランし放題ですね」などのコメントが寄せられている。