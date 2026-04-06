[4.5 オーストリア・ブンデスリーガ第25節 ハルトベルク 1-2 ザルツブルク]ザルツブルクに所属するFW北野颯太が決勝ゴールを記録し、チームを2-1の逆転勝利へと導いた。5日に開催されたオーストリア・ブンデスリーガ第25節ハルトベルク戦で北野は先発出場。チームは前半30分に先制を許したものの、後半11分に追い付くと、2分後の13分に北野が大仕事をやってのける。カウンターを発動させ、FWエドモンド・ベイドゥーが自陣か