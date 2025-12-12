どこまで絶対王者パリ・サンジェルマンに喰らいつけるだろうか。現在フランス1部のリーグ・アンで首位に立っているのは、RCランスだ。ここまでリーグ戦15試合を消化し、11勝1分3敗。昨季8位で終えていたRCランスがこれほど良い前半戦を過ごすとは予想外だったか。伊『Calciomercato』もこのスタートに驚いているが、RCランスの場合は今年の冬から夏にかけてチーム構成が大きく変わってきた。今冬にはウズベキスタン代表DFアブドゥ