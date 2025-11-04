北野颯太が今季4ゴール目を決めたオーストリア1部FCレッドブル・ザルツブルクに所属する日本人FW北野颯太は、11月2日に行われた第12節のリート戦に先発出場し、前半45分にチーム2得点目を決めて4-1の勝利に貢献した。クラブは公式X（旧ツイッター）で「トゥー・イージー（簡単すぎる）」と、北野のゴールを伝えた。今夏の移籍市場でセレッソ大阪からRBザルツブルクに加入した北野は、リート戦で2試合連続スタメン出場を果たす