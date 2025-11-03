ザルツブルク（オーストリア1部）に所属するFW北野颯太が、2試合連続となる今季4ゴール目を記録した。ザルツブルクはオーストリア・ブンデスリーガ第12節でリートと対戦。北野は左サイドで先発出場し、今夏のセレッソ大阪から加入後公式戦16試合目の出場となった。なお、ザルツブルクのMF川村拓夢とDFチェイス・アンリは負傷欠場し、リートでは元U−20日本代表DFハーフナー・ニッキが先発出場した。先制後に追いつかれたザル