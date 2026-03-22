ザルツブルクのDFチェイス・アンリが20日、オーストリアリーグ第21節のシュトゥルム・グラーツ戦(△1-1)で加入後初先発を飾るも、最終盤に主審の承認を得ずピッチに戻ったことで2枚目の警告を受けるまさかの退場処分を下された。アンリはシュツットガルトに所属していた昨年3月に負傷し、長期離脱を経て今月1日のハルトベルク戦でザルツブルクデビューを飾るとともに戦線復帰を果たしていた。以降の2試合はセカンドチームが戦