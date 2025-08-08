米スポーツサイトのアスレチックは６日（日本時間７日）にレッドソックスと８年１億３０００万ドル（約１９１億円）で契約延長した新人ロマン・アンソニー外野手（２１）の契約内容の詳細を伝えた。

２０２６年は年俸２００万ドル（約２億９４００万円）、２７年は４００万ドル（約５億８８００万円）、２８年は８００万ドル（約１１億７６００万円）と上昇するエスカレーター式で、契約最終年の３３年には年俸２９００万ドル（約４２億６０００万円）を受け取り、３４年は球団オプションの３０００万ドル（約４４億１０００万円）が含まれている。

また、今季の新人王投票で１位か２位に入れば今後の基本給に１００万ドル（約１億４７００万円）が上乗せされ、今後のＭＶＰ投票でトップ１０入りすれば２００万ドルの昇給となり、総額で２億３０２０万ドル（約３３８億４０００万円）に達する可能性があるという。

同サイトは「今回の交渉でおそらく比較対象に挙げられたのが、ダイヤモンドバックスのコービン・キャロル外野手だ。キャロルは２３年シーズン前に８年総額１億１１００万ドル（約１６２億円）の契約を結び、その後ナ・リーグの新人王を獲得した。契約当時のキャロルは３２試合に出場しｆＷＡＲ１・４。一方、アンソニーは契約時点で４６試合に出場しｆＷＡＲ１・６をマークしていた」と解説した。

異例の時期の契約延長発表については「（２０年に）ムーキー・ベッツと長期契約を結ばなかったことは、今後何年にも渡る球団にとっての痛手となる。シーズン中という異例の時期にアンソニーと（長期）契約を結ぶチャンスが訪れた時、彼らはそれを最優先事項とした」と指摘した。