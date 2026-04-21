ロバーツ監督「土曜日からティー打撃を再開し、打撃プログラムに入っている」ドジャースムーキー・ベッツ内野手が18日（日本時間19日）からスイングを再開した。デーブ・ロバーツ監督が20日（同21日）の報道陣の取材に応じ、「土曜日からティー打撃を再開し、打撃プログラムに入っている」と明らかにした。ベッツは4日（同5日）のナショナルズ戦で初回守備から交代。初回の走塁中に右腹斜筋を痛め、翌5日（同6日）に10日間の