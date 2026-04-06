ベッツが右脇腹痛でIL入り逆転勝利を果たした敵地でのナショナルズ戦の試合前、ドジャースからもたらされた報せに困惑するファンが目立った。ドジャースは5日（日本時間6日）、ムーキー・ベッツ内野手の負傷者リスト入り（IL）を発表。開幕早々、不動の遊撃手の離脱に「まさかの重症」「痛すぎる」と不安が広がっている。前日4日（同5日）のナショナルズ戦で途中交代したベッツが右脇腹痛でIL入りした。ナショナルズとの試合前