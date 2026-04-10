日本時間9日に行われたブルージェイズ戦で、ドジャースの大谷翔平が偉大な記録に肩を並べた。大谷は「1番投手兼DH」で先発出場すると、初回に四球を選び、43試合連続出塁を達成。イチロー氏の日本人選手最長記録に並んだ。◆43試合連続出塁で偉業達成も…勝利投手は消滅投げては6回1失点の好投。98球と球数がかさんでいたこともあり、7回のマウンドには上がらなかった。大谷はその時点で勝利投手の権利を持っていたが、その