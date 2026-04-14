カスパリアスが離脱…計12人がILリスト入りドジャースは13日（日本時間14日）、ドジャースのベン・カスパリアス投手を右肩の炎症のため負傷者リスト（IL）に入れたと発表した。代わってカイル・ハート投手を登録したが、度重なる主力級の離脱に米ファンから悲鳴が上がっている。カスパリアスは前日12日（同13日）のレンジャーズ戦に6回から登板。1イニングで2安打を許し2失点を喫していた。今季は5登板で防御率9.64と苦しんで