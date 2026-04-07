キム・ヘソンが先発起用にしっかり応えた(C)Getty Imagesドジャースのキム・ヘソンが、今季初スタメンで大きな存在感を放った。現地時間4月6日、敵地でのブルージェイズ戦に「9番・遊撃」で先発メンバーに名を連ねると、2本の安打を記録した。また打席での活躍の他、守備でも難しい内野フライを後ろ向きで好捕するなど“美技”を披露。さらに4回に四球で出塁した際には、大谷翔平のセンターフライで一塁からタッチアップで二塁