後藤修の最大のキャッチフレーズは「ジャンボと中嶋を教えた男」になります。みんな嘘だろうと言うけど、本当の話です。しかも中嶋常幸は2回も教わっています。私は中嶋選手の話も後藤修から直接聞いていますが、いつもジャンボ尾崎と比較して言うのが笑えました。例えば「尾崎は教えたことの7〜8割はできた、中嶋は半分だ」とね。後藤修は師匠を敬わない尾崎の性格は嫌いでしたが、尾崎の才能は凄く認めてて、実に教え甲斐があっ