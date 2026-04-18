ドジャースのムーキー・ベッツ内野手が１７日（日本時間１８日）、第３子が誕生したことをＳＮＳで発表した。妻のブリアンナさんは「カーリ・ベッツ」と命名したことを報告し、「新たな家族が加わった」として写真も公開。目がクリクリの女の子で、ベッツとブリアンナさんの面影が残っている。ドジャースの大谷翔平投手らチームメートも祝福。球団専属リポーターを務めるキアステン・ワトソンさんは「彼女は完璧！」とつづっ