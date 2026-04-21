ドジャース番記者が報告守護神として獲得したエドウィン・ディアス投手が負傷者リスト（IL）入りしたドジャースには、別の“朗報”もあった。右脇腹を傷めて戦線離脱しているムーキー・ベッツ内野手がバットスイングを再開したというのだ。ベッツは4日（日本時間5日）のナショナルズ戦に「3番・遊撃」で先発出場したが、初回の走塁で負傷し早々に退いた。その後IL入りし、リハビリを続けている。米スポーツ専門メディア「ジ