ビートたけし（78）の兄で秋草学園短期大学学長、工学博士の北野大氏（83）が7日までに更新された元NHKのフリーアナウンサー武内陶子のインスタグラムに登場。満面の笑みで元気そうな姿を見せた。

武内は北野氏と笑顔で並んだツーショットを掲載。「相変わらず笑顔が最高の北野大さんです。先生、お久しぶりでした！なんと83歳現役バリバリで、今も大学の学長さんです。学研TV「人生100年!大人カフェ」にきてくださったのですが、トーク中、先生の専門の環境負荷の話を伺っている時はあまりに詳しくお話しなさるので私の頭がついていけなかったほど!！先生とのトークは、もう、楽しくて気分よくて、こっちまで笑顔になっちゃう」と書き出した。

そして「『弟のタケシは世界の北野。僕はそれに対抗して、足立の北野！』 先生は生まれてからずっと足立で、今も所沢の大学まで、学長専用車をお断りになって電車通勤なさっているそう。運動になるから、と！ 全ては自らの健康のために、、、。そのお考えが素晴らしいです。たくさん影響受けてきた、お母様のお話しがまた感動でした。『モノをもらって怒る人はいない』『実ほどこうべをたれる稲穂かな』 素敵な言葉がたくさん。北野兄弟をお育てになったお母様のお話し、心に沁みました」と北野氏の言葉をいくつも紹介。

「先生のお気に入りのおやつは、醤油煎餅。かったいやつ！（笑） 先生、全部自分の歯なんですって！バリバリっとかじりつく先生のお姿、食いっぷりに惚れました（笑） 学研TV、1ヶ月無料キャンペーン中です！ ぜひ、アーカイブも含めてのぞいてみてくださいねー」とつづった。

この投稿に「お兄様のお顔……お久しぶりです！」「元気そうお兄ちゃん」「とても温かい気持ちになりました」「楽しい対談の中に金言名言のオンパレードでした」「癒される！」「まー兄ちゃんのこと、ちょうど考えてたので嬉しいです」「今も元気で学長になられていられたんですね 身体に気をつけて頑張って下さい」「北野さんの笑顔とお話しに温かさを感じ元気をもらいました」「変わらずにこやかなお顔ですね お元気そうで嬉しいです」などとさまざまな反響の声が寄せられている。