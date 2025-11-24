日本維新の会」代表の吉村洋文大阪府知事は、2025年11月23日の「ビートたけしのTVタックル」（テレビ朝日系）に出演、司会のビートたけしさんに「高市自民党との連立は続けられるのか」といじられた。「まさか連立組むほど、すごいことになったのか」たけしさんは「維新の会はテレビ人気で食い込んできたなと思ったけど、まさか連立政権組むほどすごいことになったのかと、ひっくり返りましたね」とからかう。さらに、たけしさ