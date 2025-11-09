ニューストップ > 芸能ニュース > 芸能総合ニュース > ビートたけしがコメ問題で私見「うまいご飯は高えよな」とポツリ 北野武(ビートたけし) エンタメ・芸能ニュース スポーツ報知 ビートたけしがコメ問題で私見「うまいご飯は高えよな」とポツリ 2025年11月9日 13時57分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 9日の「TVタックル」では、米価の高止まりが続く中の農業政策について議論 番組の最後、ビートたけしは「うまいご飯は高えよな」とポツリ 「うまいなあ、これって思って値段を聞いたら、高え、高え」と語った 記事を読む おすすめ記事 別府ひき逃げ、八田與一容疑者の遺留品を海底で捜索…海に入って逃亡した可能性も視野に捜査 2025年11月8日 13時0分 安藤なつ、相方・カズレーザーの入籍に立ち合っていた 二階堂ふみから「一緒に入籍の場所に行きませんか？」 2025年11月8日 21時31分 政府、経済対策に「おこめ券」活用へ 2025年11月8日 10時27分 自殺した4人の遺族がチャットGPT開発元のオープンAIを提訴 「安全性テストの期間を意図的に短縮した」と主張 2025年11月8日 4時10分 テレ朝「ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー」 ユニコーン役の今森茉耶の降板発表「20歳未満での飲酒行為」 2025年11月8日 13時57分